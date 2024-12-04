Бывший участник кавер-группы NEWMAN может получить 12 лет за смертельное ДТП

14:23, 04 дек 2024

Экс-барабанщик уфимской кавер-группы NEWMAN протаранил три машины и сбил гаишника. Всё произошло накануне на улице Богородской.

За рулём Kia Rio находился 37-летний Владимир Сироткин — в крови у него обнаружили алкоголь. Музыкант решил объехать аварию с участием Renault Logan и Škoda Octavia, но не справился с управлением. Его машина влетела в Nissan Tirano, после чего вылетела на тротуар.

На пешеходной зоне в этот момент находился инспектор ДПС, который регулировал движение на месте первого ДТП. Удар был такой силы, что полицейский получил серьёзные травмы — сейчас он в больнице, врачи оценивают его состояние как стабильное.

Трагедия случилась с одной из пассажирок Škoda — женщину доставили в реанимацию, но спасти её не удалось. Она скончалась от полученных травм.

Теперь экс-музыканту грозит до 12 лет колонии. Следователи рассматривают сразу две статьи: нарушение ПДД в состоянии опьянения со смертельным исходом и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Ранее мы писали об одном происшествии в Уфе: водитель Hyundai не заметил пешехода на «зебре».

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ