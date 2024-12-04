Жители Уфы спасли от смерти покалеченного лебедя

15:01, 04 дек 2024

Тревогу забили жители деревни Торфяное — заметили необычное поведение красавца-лебедя. Вместо того чтобы рассекать водную гладь, птица пряталась в прибрежных зарослях и явно страдала.

Неравнодушные сельчане не бросили пернатого в беде — поймали и срочно доставили в центр "Пин и Пуф", где помогают диким животным.

Врачи вынесли неутешительный вердикт: у птицы старый перелом локтевого сустава, который неправильно сросся. Летать лебедь больше не сможет — теперь ему нужен постоянный уход.

Сейчас пернатый пациент получает все необходимое лечение. Специалисты центра создали для него максимально комфортные условия и окружили заботой.

Ранее "Подслушано Уфа" сообщало о том, что в селе под Уфой дошкольников оставили без обедов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: «Пин и Пуф»