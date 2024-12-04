Жители Уфы спасли от смерти покалеченного лебедя
15:01, 04 дек 2024
Тревогу забили жители деревни Торфяное — заметили необычное поведение красавца-лебедя. Вместо того чтобы рассекать водную гладь, птица пряталась в прибрежных зарослях и явно страдала.
Неравнодушные сельчане не бросили пернатого в беде — поймали и срочно доставили в центр "Пин и Пуф", где помогают диким животным.
Врачи вынесли неутешительный вердикт: у птицы старый перелом локтевого сустава, который неправильно сросся. Летать лебедь больше не сможет — теперь ему нужен постоянный уход.
Сейчас пернатый пациент получает все необходимое лечение. Специалисты центра создали для него максимально комфортные условия и окружили заботой.
- Ранее "Подслушано Уфа" сообщало о том, что в селе под Уфой дошкольников оставили без обедов.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: «Пин и Пуф»
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