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В самолете Хургада — Уфа произошел системный сбой

В самолете Хургада — Уфа произошел системный сбой

19:36, 04 дек 2024

Борт авиакомпании «Россия» приземлился в Уфе сегодня ранним утром. На высоте 250 метров система безопасности внезапно решила, что лайнер вот-вот врежется в землю, сообщает Телеграм-канал «Авиаинцидент». Пилоты не поддались панике — они уже поняли, что техника просто глючит.

Автоматика требовала уходить на второй круг, но экипаж был уверен — всё под контролем. В итоге приземление прошло в штатном режиме, пассажиры даже не заметили нештатную ситуацию. SOS объявлять не пришлось.

  • Ранее самолет Уфа-Дубай прервал взлет из-за вибрации двигателя, сообщили в "Новости Уфы и Башкортостана".
Самолёт Казань-Уфа успешно приземлился после технического сбоя

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Автор: Семен Подгорный
Теги: авиаинцидент
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