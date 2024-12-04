В самолете Хургада — Уфа произошел системный сбой

19:36, 04 дек 2024

Борт авиакомпании «Россия» приземлился в Уфе сегодня ранним утром. На высоте 250 метров система безопасности внезапно решила, что лайнер вот-вот врежется в землю, сообщает Телеграм-канал «Авиаинцидент». Пилоты не поддались панике — они уже поняли, что техника просто глючит.

Автоматика требовала уходить на второй круг, но экипаж был уверен — всё под контролем. В итоге приземление прошло в штатном режиме, пассажиры даже не заметили нештатную ситуацию. SOS объявлять не пришлось.

Ранее самолет Уфа-Дубай прервал взлет из-за вибрации двигателя, сообщили в "Новости Уфы и Башкортостана".

Автор: Семен Подгорный