В самолете Хургада — Уфа произошел системный сбой
19:36, 04 дек 2024
Борт авиакомпании «Россия» приземлился в Уфе сегодня ранним утром. На высоте 250 метров система безопасности внезапно решила, что лайнер вот-вот врежется в землю, сообщает Телеграм-канал «Авиаинцидент». Пилоты не поддались панике — они уже поняли, что техника просто глючит.
Автоматика требовала уходить на второй круг, но экипаж был уверен — всё под контролем. В итоге приземление прошло в штатном режиме, пассажиры даже не заметили нештатную ситуацию. SOS объявлять не пришлось.
- Ранее самолет Уфа-Дубай прервал взлет из-за вибрации двигателя, сообщили в "Новости Уфы и Башкортостана".
Автор: Семен Подгорный
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