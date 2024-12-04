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В Салаватском районе Башкирии в аварии пострадали три человека

В Салаватском районе Башкирии в аварии пострадали три человека

19:47, 04 дек 2024

4 декабря, недалеко от деревни Насибаш в Салаватском районе Башкирии не поделили дорогу Hyundai Solaris и Lada Kalina. В аварии пострадали три человека.

На место прибыли спасатели республиканского МЧС. Пока медики помогали пострадавшим, специалисты обесточили автомобили, чтобы не было пожара.

Из-за чего произошло ДТП - выясняют. На месте работает опергруппа.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: Салаватский район происшествия аварии
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