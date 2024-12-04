В Салаватском районе Башкирии в аварии пострадали три человека

19:47, 04 дек 2024

4 декабря, недалеко от деревни Насибаш в Салаватском районе Башкирии не поделили дорогу Hyundai Solaris и Lada Kalina. В аварии пострадали три человека.

На место прибыли спасатели республиканского МЧС. Пока медики помогали пострадавшим, специалисты обесточили автомобили, чтобы не было пожара.

Из-за чего произошло ДТП - выясняют. На месте работает опергруппа.

Ранее в группе "Подслушано Малояз" сообщалось о том, что в Мечетлино сосед зарезал инвалида.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Госкомитет РБ по ЧС