В Салаватском районе Башкирии в аварии пострадали три человека
19:47, 04 дек 2024
4 декабря, недалеко от деревни Насибаш в Салаватском районе Башкирии не поделили дорогу Hyundai Solaris и Lada Kalina. В аварии пострадали три человека.
На место прибыли спасатели республиканского МЧС. Пока медики помогали пострадавшим, специалисты обесточили автомобили, чтобы не было пожара.
Из-за чего произошло ДТП - выясняют. На месте работает опергруппа.
- Ранее в группе "Подслушано Малояз" сообщалось о том, что в Мечетлино сосед зарезал инвалида.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
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