Владимир Сиротин, устроивший смертельное ДТП в Уфе, решил отправиться на СВО

09:46, 05 дек 2024

Громкая история с пьяным ДТП в Уфе получила неожиданное продолжение. Виновник аварии, местный музыкант Владимир Сиротин, заявил о желании отправиться в зону СВО. Такое решение он принял прямо в зале суда, когда узнал о грозящем ему сроке — до 12 лет за решёткой.

Авария произошла поздним вечером 3 декабря на улице Богородской. Сиротин, участник кавер-группы, сел за руль «Киа Рио» в состоянии сильного опьянения — алкотестер показал почти 1 промилле. Пытаясь объехать другую аварию с «Рено» и «Шкодой», он не справился с управлением. Под колёсами его машины погибла женщина.

Суд уже определил меру пресечения — арест до начала февраля 2025 года. Дело ведёт прокуратура Октябрьского района по статье о нарушении ПДД со смертельным исходом.

Сам Сиротин полностью признал вину и принёс извинения семье погибшего. По его словам, именно желание искупить свой поступок подтолкнуло его к решению отправиться в зону спецоперации.

Ранее "Новости Уфы сегодня" писали о том, что экс-барабанщик уфимской кавер-группы NEWMAN протаранил три машины и сбил гаишника.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Объединённая пресс-служба судов республики