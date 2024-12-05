В Уфе на улице Кулибина произошёл пожар: один пострадавший

10:22, 05 дек 2024

В Уфе в двухэтажке на Кулибина, 5 декабря, загорелась квартира — хозяин в реанимации с серьёзными ожогами. Пламя охватило жильё на втором этаже, заставив семерых соседей в спешке покинуть здание.

Спасатели примчались по первому сигналу и быстро укротили огненную стихию, которая успела повредить 9 квадратов жилплощади. Пострадавшего немедленно доставили в больницу — врачи борются за его жизнь.

На месте происшествия уже работают дознаватели МЧС — выясняют, что привело к пожару. Подробности случившегося уточняются.

Ранее "Новости Уфы" писали о том, что Владимир Сиротин, устроивший смертельное ДТП в столице Башкирии, решил отправиться на СВО.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ