В Уфе на улице Кулибина произошёл пожар: один пострадавший
10:22, 05 дек 2024
В Уфе в двухэтажке на Кулибина, 5 декабря, загорелась квартира — хозяин в реанимации с серьёзными ожогами. Пламя охватило жильё на втором этаже, заставив семерых соседей в спешке покинуть здание.
Спасатели примчались по первому сигналу и быстро укротили огненную стихию, которая успела повредить 9 квадратов жилплощади. Пострадавшего немедленно доставили в больницу — врачи борются за его жизнь.
На месте происшествия уже работают дознаватели МЧС — выясняют, что привело к пожару. Подробности случившегося уточняются.
- Ранее "Новости Уфы" писали о том, что Владимир Сиротин, устроивший смертельное ДТП в столице Башкирии, решил отправиться на СВО.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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