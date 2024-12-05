ЧП на производстве в Башкирии: двое рабочих упали с высоты
10:27, 05 дек 2024
Экстренные службы Сибая подняли по тревоге — на территории "Уралпромтехсервис" рабочие пробили крышу и рухнули вниз. ЧП случилось 2 декабря во время монтажа труб.
63-летний штукатур и его 38-летний коллега-дворник забрались на крышу операторской будки. Хлипкая кровля не выдержала — мужчины провалились прямо в помещение. Полёт с трёх метров закончился в больнице — у обоих серьёзные травмы.
На место уже выехали инспекторы труда. Начато расследование ЧП.
- Ранее сообщество "Подслушано Сибай вконтакте" сообщило о водителе, пострадавшем при опрокидывании Lada Granta в кювет.
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Автор: Семен Подгорный
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