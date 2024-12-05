Миллион остался цел: охранник ТЦ в Уфе защитил посетительницу от преступников

11:37, 05 дек 2024

Охранник торгового центра Валерий Чипизубов стал настоящим героем дня в Уфе. Во время рутинного дежурства его внимание привлекла взволнованная посетительница, которая нервно разговаривала по телефону, прижимая к себе увесистую сумку.

Опытный глаз секьюрити сразу заметил неладное — женщина явно находилась под давлением собеседника. Валерий не стал медлить и вызвал полицию, сообщает портал "Последние новости Уфы и Башкортостана сегодня".

Выяснилось — аферисты разыграли классическую схему с «проверкой образовательного учреждения». Мошенники убедили женщину снять все сбережения — целый миллион рублей — и перевести их якобы на «безопасный счёт».

Благодаря реакции охранника и оперативной работе полицейских, преступный план провалился. Деньги остались у владелицы, а по факту попытки мошенничества начато расследование.

Ранее в Уфе общественник поднял вопрос о нецелевом использовании Дворца борьбы.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МВД по РБ