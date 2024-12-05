В Башкирии перевернулся автомобиль скорой помощи: пострадали 2 человека
11:47, 05 дек 2024
Экипаж скорой помощи оказался в роли пациентов после жёсткого ДТП в Башкирии. «Буханка» на полном ходу слетела с трассы Аскарово-Давлетово в Абзелиловском районе и перевернулась.
За рулём находился опытный водитель — он успел среагировать, но избежать аварии не удалось. Сейчас мужчина с ушибом позвоночника находится под наблюдением хирургов.
Фельдшеру повезло меньше — у него диагностировали закрытую ЧМТ и сломанное ребро. Медики районной больницы борются за его здоровье.
В момент аварии бригада спешила на вызов в село Кушеево. Что именно привело к ДТП — выясняется.
- Ранее сообщество "Подслушано Аскарово Абзелиловский район" сообщало о том, что в районном центре из-за халатности инструктора в бассейне утонул ребенок.
Автор: Семен Подгорный
Фото: газета "Абзелил"
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