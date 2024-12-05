В Башкирии агрессивная собака напала на пожилую женщину
11:57, 05 дек 2024
81-летняя жительница села Малояз Салаватского района Башкирии едва не стала жертвой агрессивного пса. ЧП случилось во дворе её собственного дома — животное внезапно набросилось на пенсионерку, а затем скрылось в неизвестном направлении.
Бабуля получила серьёзные травмы — врачи диагностировали рваные раны и множественные ссадины. Медики признают: в таком возрасте подобные повреждения заживают долго и мучительно.
— Пришлось неделю мотаться на уколы. Ещё и на лекарства ушло 2 тысячи рублей. А боли сколько натерпелась, — вздыхает пострадавшая.
Кому принадлежит напавший пёс — загадка. По словам бабушки, это мог быть как бродячий зверь, так и сбежавший питомец соседей.
- Ранее в Салаватском районе Башкирии в аварии пострадали три человека.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: «На земле Салавата», телеграм
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