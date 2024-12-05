Житель Башкирии 14 ударами ножа убил инвалида-колясочника
12:17, 05 дек 2024
В селе Мечетлино Салаватского района Башкирии после обычной домашней попойки произошло жестокое убийство, сообщает МВД и Следком республики. 35-летний местный житель пришёл в гости к своему знакомому — 37-летнему инвалиду-колясочнику. Компанию разбавил ещё один приятель, но тот ушёл пораньше.
Оставшись вдвоём, собутыльники не поделили что-то по пьяни. Гость схватился за нож и с остервенением набросился на беспомощного хозяина, нанеся несчастному четырнадцать ударов.
Тело обнаружил на следующий день зашедший приятель. Он сразу же позвонил в полицию.
Убийца попытался замести следы — кровавую одежду постирала его мать, а орудие преступления спрятал в стоге сена. Но от правосудия уйти не удалось — его быстро задержали.
- Ранее в сообществе "Подслушано Салаватский район" сообщилио нападении на пожилую женщину агрессивной собаки.
Автор: Семен Подгорный
Фото: СК Башкирии
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