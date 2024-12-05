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В Башкирии многодетная семья успела спастись из горящего дома

В Башкирии многодетная семья успела спастись из горящего дома

14:29, 05 дек 2024

Тревожную ночь пережила семья из деревни Покровка Туймазинского района Башкирии. Треск пламени и удушающий дым разбудили мать четверых детей, которая мгновенно поняла — медлить нельзя ни секунды.

Женщина разбудила мужа, и родители бросились спасать детей. Действовать пришлось молниеносно: трое сыновей 5, 8 и 10 лет были выведены на улицу, а младшую дочь, которой нет и года, вынесли на руках.

«Времени думать не было, нужно было действовать. Пожар — это страшно. У нас всё сгорело. Слава Богу, дети живы», — рассказала мать семейства после спасения.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. В тушении участвовали сотрудники МЧС России, госкомитета РБ по ЧС и добровольные пожарные. Общими усилиями огонь был локализован и потушен, но пламя успело охватить площадь в 70 квадратных метров.

Специалисты МЧС уже начали расследование причин возгорания. Дом полностью непригоден для проживания, но главное — в этой истории нет пострадавших. Сейчас на месте работает дознаватель, которому предстоит установить все обстоятельства происшествия.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Туймазинский район происшествия пожар
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