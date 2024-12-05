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Авария на водопроводе оставила без воды 17 сел в Башкирии

Авария на водопроводе оставила без воды 17 сел в Башкирии

14:44, 05 дек 2024

В Башкирии случилась коммунальная авария: на магистральном водопроводе, который снабжает водой 17 сел Аургазинского района, обнаружили серьезную течь. Диаметр трубы внушительный — 530 мм, прорыв произошел между селами Бишкаин и Белое Озеро.

Из-за аварии подачу воды пришлось экстренно прекратить. Сейчас на месте ЧП работают ремонтные бригады, специалисты сливают воду из трубы, чтобы приступить к сварке поврежденного участка.

В МЧС республики заверили, что ситуация под контролем, жителей предупредили об отключении заранее. В больницах, школах и других важных учреждениях есть запасы воды, так что никаких проблем возникнуть не должно.

Тем временем, жителям сел организовали подвоз питьевой воды. Чтобы получить живительную влагу, нужно просто оставить заявку.

Водоснабжение обещают восстановить уже завтра утром, к 8 часам.

  • Ранее сын не успел спасти мать из горящего дома, сообщило сообщество "Подслушано Толбазы".
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Аургазинский район происшествия коммунальная авария
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