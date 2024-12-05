ДПС Башкирии задержала водителя грузовика, подделавшего категории в правах
15:36, 05 дек 2024
В Башкирии инспекторы ГАИ разоблачили хитроумного дальнобойщика. На трассе Р-240 под Дюртюлями инспекторы тормознули китайский грузовик Shacman. За баранкой сидел 37-летний мужик, который думал, что всех обхитрил.
Но не тут-то было! При проверке документов выяснилось, что предприимчивый водитель решил "апгрейдить" свои права категории "В" весьма оригинальным способом — дорисовал себе разрешение на управление грузовиком.
Теперь вместо рейсов его ждут допросы в отделе полиции. Грузовик уже отправился на штрафстоянку, а самому умельцу грозит «уголовка» по статье 327 УК РФ за подделку документов.
- Ранее в Дюртюлинском районе произошло смертельное ДТП: «Гранта» столкнулась со «Сканией». Об этом сообщило сообщество "Подслушано Дюртюли".
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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