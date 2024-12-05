В Башкирии водитель Suzuki погиб после столкновения с манипулятором

16:24, 05 дек 2024

5 декабря смертельная авария разыграла свой трагический сценарий на федеральной трассе Самара-Уфа-Челябинск в Туймазинском районе Башкирии. Сегодня днём пожилой водитель на "Suzuki SX-4" решился на опасный выезд на встречку — и поплатился жизнью, сообщает ГАИ по РБ.

На 1292-м километре трассы легковушка со скоростью влетела в тяжёлый манипулятор. Удар был такой силы, что 63-летнего автомобилиста с тяжелейшими травмами срочно доставили в больницу. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

На месте происшествия до сих пор работают оперативные службы. Детали трагедии выясняют сотрудники ГИБДД Башкирии.

Ранее "Новости Туймазы" сообщало о том, что в деревне Покровка многодетная семья успела спастись из горящего дома.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ