ЧП на стройке в Миловке: рухнувший кран парализовал движение
22:32, 05 дек 2024
В Уфимском районе произошло ЧП на стройплощадке жилого комплекса "Миловские просторы". Башенный кран рухнул прямо на проезжую часть, перекрыв движение по Миловскому шоссе. Инцидент случился вечером 5 декабря на территории муниципального застройщика СЗ "УГАИК".
Падение крана вызвало транспортный коллапс — полуторакилометровый участок дороги встал в глухой пробке. К счастью, обошлось без жертв и разрушений: ни люди, ни здания, ни машины не пострадали.
Спасатели оперативно отреагировали на происшествие. К 21:30 рухнувший кран убрали с дороги, восстановив движение транспорта. Сейчас специалисты выясняют причины аварии.
- Ранее мы писали о том, что в селе под Уфой дошкольников оставили без обедов.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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