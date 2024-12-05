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ЧП на стройке в Миловке: рухнувший кран парализовал движение

ЧП на стройке в Миловке: рухнувший кран парализовал движение

22:32, 05 дек 2024

В Уфимском районе произошло ЧП на стройплощадке жилого комплекса "Миловские просторы". Башенный кран рухнул прямо на проезжую часть, перекрыв движение по Миловскому шоссе. Инцидент случился вечером 5 декабря на территории муниципального застройщика СЗ "УГАИК".

Падение крана вызвало транспортный коллапс — полуторакилометровый участок дороги встал в глухой пробке. К счастью, обошлось без жертв и разрушений: ни люди, ни здания, ни машины не пострадали.

Спасатели оперативно отреагировали на происшествие. К 21:30 рухнувший кран убрали с дороги, восстановив движение транспорта. Сейчас специалисты выясняют причины аварии.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Уфимский район происшествия
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