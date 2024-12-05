В Башкирии учитель избил школьника линейкой

22:39, 05 дек 2024

В селе Табынское Гафурийского района Башкирии разгорелся громкий скандал — местные учителя и воспитатели превратили школу в место издевательств над детьми. По сообщениям родителей, педагоги распускают руки и регулярно унижают учеников.

В распоряжении Newsbash оказались шокирующие кадры — на видео учитель избивает ребёнка линейкой. И это далеко не единственный случай жестокого обращения с детьми в учебном заведении.

По словам родителей, самодурство процветает как в школе, так и в детском саду. Оба заведения возглавляет один и тот же директор, который упорно закрывает глаза на беспредел своих подчинённых. Дошло до того, что одному ребёнку запретили сходить в туалет — малыш обмочился и простудился на морозе.

Следственный комитет и прокуратура Башкирии уже начали проверку после появления скандального видео. В администрации Гафурийского района обещают провести тщательное служебное расследование.

Ранее мы писали о том, что в Гафурийском районе автомобиль с детьми вылетел в кювет.

Читайте также: Школьный пранк в Башкирии закончился уголовкой

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео