Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии учитель избил школьника линейкой

В Башкирии учитель избил школьника линейкой

22:39, 05 дек 2024

В селе Табынское Гафурийского района Башкирии разгорелся громкий скандал — местные учителя и воспитатели превратили школу в место издевательств над детьми. По сообщениям родителей, педагоги распускают руки и регулярно унижают учеников.

В распоряжении Newsbash оказались шокирующие кадры — на видео учитель избивает ребёнка линейкой. И это далеко не единственный случай жестокого обращения с детьми в учебном заведении.

По словам родителей, самодурство процветает как в школе, так и в детском саду. Оба заведения возглавляет один и тот же директор, который упорно закрывает глаза на беспредел своих подчинённых. Дошло до того, что одному ребёнку запретили сходить в туалет — малыш обмочился и простудился на морозе.

Следственный комитет и прокуратура Башкирии уже начали проверку после появления скандального видео. В администрации Гафурийского района обещают провести тщательное служебное расследование.

Школьный пранк в Башкирии закончился уголовкой

Читайте также:

Школьный пранк в Башкирии закончился уголовкой
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Гафурийский район происшествия
Читайте также

В Башкирии мать жестоко избила маленького ребенка на улице
Происшествия в Башкирии
В Башкирии мать жестоко избила маленького ребенка на улице
В одной из школ под Уфой в туалете появились видеокамеры - ВИДЕО
Образование в Башкирии
В одной из школ под Уфой в туалете появились видеокамеры - ВИДЕО
Директор школы в Башкирии присваивал премии своих подчиненных
Человек и закон в Башкирии
Директор школы в Башкирии присваивал премии своих подчиненных
Агрессия родителей и детей выгоняет учителей из школ: депутат Госдумы
Образование в Башкирии
Агрессия родителей и детей выгоняет учителей из школ: депутат Госдумы


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok