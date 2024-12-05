В Башкирии браконьеры устроили бойню
23:03, 05 дек 2024
В Уфимском районе местный житель наткнулся на жуткую находку — два трупа лосей со следами браконьерского отстрела. Горожанин просто выгуливал собаку, а нашёл целое место преступления.
Информацию о происшествии передали в минэкологии республики. Прибывшие на место специалисты установили: браконьеры отстрелили самку (6 лет) и молодого самца (3 года).
Теперь виновникам светит реальный срок — ущерб природе составил 640 000 рублей.
Замминистра экологии Камиль Биргулиев уже взял дело под личный контроль. Полицейские обследуют район в поисках браконьеров.
- Ранее мы сообщали о ЧП на стройке в Миловке: рухнувший кран парализовал движение.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: минэкологии РБ
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