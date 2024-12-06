В Башкирии спасатели 6 часов застрявшего в бассейне ребенка

09:28, 06 дек 2024

Экстренная спасательная операция прошла в одном из банных комплексов Башкирии. Рука ребенка оказалась зажата в патрубке бассейна, и высвободить её оказалось непростой задачей.

МЧС республики пришлось действовать поэтапно. Сначала спасатели полностью откачали воду из бассейна, чтобы получить доступ к месту происшествия. Затем началась кропотливая работа с перфоратором – специалистам пришлось частично разобрать бетонную стену.

На освобождение ребенка ушло шесть часов ювелирной работы. После успешного завершения операции малыша передали родителям. По информации министерства, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ