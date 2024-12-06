В Башкирии спасатели 6 часов застрявшего в бассейне ребенка
09:28, 06 дек 2024
Экстренная спасательная операция прошла в одном из банных комплексов Башкирии. Рука ребенка оказалась зажата в патрубке бассейна, и высвободить её оказалось непростой задачей.
МЧС республики пришлось действовать поэтапно. Сначала спасатели полностью откачали воду из бассейна, чтобы получить доступ к месту происшествия. Затем началась кропотливая работа с перфоратором – специалистам пришлось частично разобрать бетонную стену.
На освобождение ребенка ушло шесть часов ювелирной работы. После успешного завершения операции малыша передали родителям. По информации министерства, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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