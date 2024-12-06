В Башкирии погоня за пьяным водителем закончилась аварией

09:50, 06 дек 2024

Ночной рейд дорожной полиции в Бирске обернулся погоней за нетрезвым автомобилистом. Об этом сообщает руководитель региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Экипаж ДПС предпринял попытку остановить автомобиль "Шевроле Авео" на улице Кирова. Водитель транспортного средства проигнорировал требования стражей порядка и увеличил скорость, пытаясь скрыться от преследования.

Финал погони наступил на пересечении улиц Коммунистической и Кирова. Нарушитель не сумел справиться с управлением и совершил столкновение с дорожным ограждением. После происшествия водитель оставил поврежденное транспортное средство и предпринял попытку скрыться пешком.

Сотрудники Госавтоинспекции оперативно задержали нарушителя. Им оказался 39-летний житель Бирска. Медицинское освидетельствование выявило значительное превышение допустимого уровня алкоголя – 1,313 мг/л в выдыхаемом воздухе.

По факту происшествия составлен комплект административных материалов, включая протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль правонарушителя перемещен на специализированную стоянку.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео