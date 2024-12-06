Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В деревне Вавилово под Уфой сгорел частный дом: есть жертвы

В деревне Вавилово под Уфой сгорел частный дом: есть жертвы

11:01, 06 дек 2024

Очередная трагедия произошла 5 декабря под Уфой — пожар забрал жизнь местного жителя. Всё случилось в деревне Вавилово — там загорелся частный дом.

Бдительная соседка первой заметила зарево. Женщина сразу поняла — в доме может находиться хозяин, и моментально набрала спасателей.

Огнеборцы примчались быстро, но было уже поздно. После того как пожар потушили, внутри нашли тело 57-летнего мужчины. Он не успел выбраться.

Сейчас на пепелище работают дознаватели МЧС — выясняют, что привело к трагедии. Все подробности устанавливаются.

В Башкирии многодетная семья успела спастись из горящего дома

Читайте также:

В Башкирии многодетная семья успела спастись из горящего дома
Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: Уфимский район происшествия пожар
Читайте также

В Башкирии женщина выжила в пожаре, в котором погиб мужчина
Происшествия в Башкирии
В Башкирии женщина выжила в пожаре, в котором погиб мужчина
Череда пожаров в Башкирии унесла жизни четырех человек
Происшествия в Башкирии
Череда пожаров в Башкирии унесла жизни четырех человек
В Башкирии сгорел частный дом, погибла женщина
Происшествия в Башкирии
В Башкирии сгорел частный дом, погибла женщина
Под Уфой в пожаре погиб 55-летний мужчина
Происшествия в Башкирии
Под Уфой в пожаре погиб 55-летний мужчина


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok