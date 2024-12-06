В деревне Вавилово под Уфой сгорел частный дом: есть жертвы
11:01, 06 дек 2024
Очередная трагедия произошла 5 декабря под Уфой — пожар забрал жизнь местного жителя. Всё случилось в деревне Вавилово — там загорелся частный дом.
Бдительная соседка первой заметила зарево. Женщина сразу поняла — в доме может находиться хозяин, и моментально набрала спасателей.
Огнеборцы примчались быстро, но было уже поздно. После того как пожар потушили, внутри нашли тело 57-летнего мужчины. Он не успел выбраться.
Сейчас на пепелище работают дознаватели МЧС — выясняют, что привело к трагедии. Все подробности устанавливаются.
- Ранее мы писали о том, что в Уфимском районе браконьеры устроили бойню.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
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