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В Уфе семья бросила 9-месячного малыша в пустой квартире

В Уфе семья бросила 9-месячного малыша в пустой квартире

11:37, 06 дек 2024

Шокирующий случай произошел в Уфе на улице Степана Кувыкина. Молодые родители просто взяли и ушли из дома, оставив своего девятимесячного малыша. Целый месяц о них не было ни слуху ни духу.

Тревогу забила бабушка потерявшегося отца ребенка. В ноябре женщина обратилась в полицию с заявлением о пропаже 21-летнего внука, который еще в октябре покинул квартиру.

Когда полицейские прибыли по указанному адресу, их глазам предстала страшная картина. Медицинское обследование показало: младенец серьезно истощен, а его физическое развитие значительно отстает от нормы.

По данным следствия, такое состояние ребенка — результат систематической халатности горе-родителей. Они регулярно оставляли малыша одного на длительное время, полностью игнорируя его здоровье.

Сейчас беглецов нашли и доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Органы опеки приняли решение передать ребенка под опеку родственников.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия
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