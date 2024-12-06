12-летний школьник сломал позвоночник в игровом центре Уфы

14:08, 06 дек 2024

Несчастным случаем закончилась командная ролевая игра в одном из развлекательных центров Уфы. Во время игрового процесса 12-летний мальчик получил серьезную травму, упав со специального кресла с подвижным механизмом.

Следственный комитет Башкирии тут же отреагировал на инцидент. Правоохранители начали доследственную проверку по факту оказания небезопасных услуг в игровом заведении.

Сотрудники Следкома уже провели тщательный осмотр места происшествия. В ближайшее время следователи планируют опросить всех причастных к инциденту: посетителей, персонал и руководство заведения.

Для установления тяжести полученных травм назначена судебно-медицинская экспертиза пострадавшего ребенка. Проверка проводится по статье 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Ранее сообщество "Происшествия в Уфе" сообщило о том, что в столице РБ семья бросила 9-месячного малыша в пустой квартире.

Автор: Семен Подгорный