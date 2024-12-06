Жестокое обращение с ребенком попало на видео в Уфе
14:25, 06 дек 2024
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина дважды ударил ногой своего ребенка возле жилого комплекса в Уфе.
В Уфе камеры видеонаблюдения зафиксировали очередной акт родительской "любви". На этот раз отличился папаша в одном из жилых комплексов на улице Шафиева.
Судя по записи, мелкий устроил сидячую забастовку и наотрез отказался идти домой, удобно расположившись на ограждении парковки. Батя, видимо, не оценил такой перформанс и решил ускорить процесс "уговоров" с помощью пинков. Один раз зарядил по мягкому месту, чтобы чадо "шевелилось", а потом, для закрепления эффекта, добавил еще разок.
- Ранее сообщество "Происшествия в Уфе за последние сутки" сообщило о том, что в Уфе 12-летний школьник сломал позвоночник в игровом центре.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
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