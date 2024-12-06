В Уфе прохожие спасли женщину с сильным кровотечением
14:35, 06 дек 2024
Уфимцы помогли пожилой женщине с серьезным кровотечением добраться до скорой помощи. ЧП случилось у остановки на улице Кирова.
Пенсионерка едва передвигалась, оставляя за собой кровавый след. Добравшись до скамейки на остановке, она потеряла сознание. Очевидцы тут же бросились на помощь и вызвали медиков.
"Когда мы увидели, что из ботинка течёт кровь, сразу поняли — дело серьёзное. Женщина не могла говорить, только стонала", — рассказал один из свидетелей.
Собравшиеся на остановке люди не остались равнодушными — следили за состоянием пострадавшей, помогли медикам погрузить её в карету скорой помощи. Предварительно, у женщины могло открыться внутреннее кровотечение или быть травма ноги.
- Ранее сообщество "Происшествия в Уфе сегодня" сообщило о том, что в столице Башкирии семья бросила 9-месячного малыша в пустой квартире.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: "Башинформ"
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