Смертельное ДТП в Башкирии: четыре машины столкнулись на трассе

13:48, 07 дек 2024

«Подслушано Благовещенск РБ» сообщило подробности серьёзного ДТП на Западном обходе Уфы. Сегодня утром там случилась страшная авария в которую попали 4 автомобиля.

Всё началось около семи утра на 50-м километре трассы. «Гранта» влетела в грузовик Volvo, ехавший в том же направлении. Удар был такой силы, что водитель легковушки и его пассажир погибли на месте.

Но это был не конец. В разбитую «Гранту» влетел Nissan. Его водитель, пытаясь избежать столкновения, вылетел на встречку, где врезался в Toyota Hilux. В этой второй волне ДТП пострадали ещё двое: пассажир многострадальной «Гранты» и десятилетняя девочка из Ниссана. Обоих увезли в больницу.

ГАИ по РБ уже работают на месте, разбираясь в причинах этого смертельного паззла.

Ранее мы писали о том, что в Благовещенском районе школьница из Уфы вернула к жизни утонувшую сестру.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ