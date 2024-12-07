В Башкирии за одну ночь в пожарах погибли два человека
13:57, 07 дек 2024
За одну ночь два происшествия в Башкирии забрало жизни двух человек. В Белокатайском районе огонь охватил дом в селе Новобелокатай. Роковой оказалась непотушенная сигарета — в пепелище спасатели нашли тело 57-летнего хозяина. Пожарным пришлось бороться с огнём на площади почти 50 квадратов.
В ту же ночь в селе Ямансарово Куюргазинского района полыхнула баня. Сигнал о происшествии поступил слишком поздно — когда спасатели и добровольцы прибыли на место, шлакоблочная постройка уже превратилась в огненную ловушку. Внутри обнаружили погибшего 36-летнего мужчину.
Сейчас дознаватели МЧС и оперативники выясняют, что привело к трагедиям.
- Ранее в Башкирии многодетная семья успела спастись из горящего дома.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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