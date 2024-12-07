Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Семья с тремя детьми спаслась из горящего дома в Белорецком районе Башкирии

Семья с тремя детьми спаслась из горящего дома в Белорецком районе Башкирии

20:26, 07 дек 2024

Пожар произошел накануне в селе Идель Белорецкого района Башкирии. Отец семейства проснулся от зловещего треска — веранда их дома уже была в огне.

Начало этой истории было самым обычным: глава семьи затопил печь перед сном, и все домочадцы — родители и трое детей (2, 10 и 16 лет) — спокойно легли спать. Но в 6 утра дом превратился в огненную ловушку.

Мужчина, не думая о себе, бросился тушить пламя. Итог — ожоги, но главное — успел разбудить семью. Все выбежали на мороз в чём были.

Когда прибыли спасатели, крыша уже рухнула, а дом полыхал как факел. Эксперты МЧС позже установили причину — всё из-за перегрева дымохода, от которого загорелись потолок и крыша.

Ранее сообщество "Новости Белорецка на сегодня свежие" собщило о том, что селе Азикеево простились с бойцом СВО, дважды возвращавшимся в строй после ранений.

В Башкирии за одну ночь в пожарах погибли два человека

Читайте также:

В Башкирии за одну ночь в пожарах погибли два человека
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Белорецкий район происшествия пожар
Читайте также

В Башкирии отец получил ожоги, спасая детей из пылающего дома
Происшествия в Башкирии
В Башкирии отец получил ожоги, спасая детей из пылающего дома
В Башкирии многодетная семья успела спастись из горящего дома
Происшествия в Башкирии
В Башкирии многодетная семья успела спастись из горящего дома
В Башкирии семья с четырьмя детьми лишилась жилья из-за пожара
Происшествия в Башкирии
В Башкирии семья с четырьмя детьми лишилась жилья из-за пожара
В Башкирии произошел пожар в жилом доме, где проживали три семьи
Происшествия в Башкирии
В Башкирии произошел пожар в жилом доме, где проживали три семьи


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok