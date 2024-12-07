Семья с тремя детьми спаслась из горящего дома в Белорецком районе Башкирии

20:26, 07 дек 2024

Пожар произошел накануне в селе Идель Белорецкого района Башкирии. Отец семейства проснулся от зловещего треска — веранда их дома уже была в огне.

Начало этой истории было самым обычным: глава семьи затопил печь перед сном, и все домочадцы — родители и трое детей (2, 10 и 16 лет) — спокойно легли спать. Но в 6 утра дом превратился в огненную ловушку.

Мужчина, не думая о себе, бросился тушить пламя. Итог — ожоги, но главное — успел разбудить семью. Все выбежали на мороз в чём были.

Когда прибыли спасатели, крыша уже рухнула, а дом полыхал как факел. Эксперты МЧС позже установили причину — всё из-за перегрева дымохода, от которого загорелись потолок и крыша.

Ранее сообщество "Новости Белорецка на сегодня свежие" собщило о том, что селе Азикеево простились с бойцом СВО, дважды возвращавшимся в строй после ранений.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ