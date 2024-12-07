В Белорецке жестоко убили супружескую пару

20:36, 07 дек 2024

В Белорецке двое гастролеров из Сургута, нанятые местным бизнесменом, решили поживиться за его счет. План был прост: вскрыть сейф, забрать деньги и оружие, а затем скрыться. Но все пошло не по сценарию.

В самый разгар ограбления домой вернулись хозяева. Преступники, застигнутые врасплох, связали женщину и зверски забили ее до смерти. Мужчину расстреляли из его же охотничьего ружья. Хладнокровно расправившись с супругами, грабители прыгнули в их машину и попытались скрыться.

Однако далеко уехать им не удалось. Полиция настигла беглецов в Иглинском районе. При задержании те оказали сопротивление. В салоне автомобиля обнаружили две заряженные винтовки — похоже, бандиты готовились устроить перестрелку.

Пока официальных комментариев от правоохранительных органов не поступало.

Ранее в Белорецке похоронили 38-летнего добровольца СВО Вильдара Гильязова, сообщает сообщество "Подслушано Белорецк вконтакте".

Автор: Семен Подгорный