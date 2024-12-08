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Экс-бойцы ЧВК устроили кровавую расправу над бизнесменом в Белорецке

Экс-бойцы ЧВК устроили кровавую расправу над бизнесменом в Белорецке

00:06, 08 дек 2024

Жестокое убийство предпринимателя и его супруги произошло в Белорецке. По данным «Честного репортажа», преступниками оказались бывшие сотрудники частной военной компании "Вагнер".

Станислав и Василий подрабатывали у местного бизнесмена Олега Полетавкина. Из-за небольшого денежного долга решили ограбить дом работодателя. Но план пошёл наперекосяк — хозяин внезапно вернулся вместе с женой.

Грабители действовали с особой жестокостью: супругу предпринимателя забили прикладом, а его самого застрелили. При задержании оказали сопротивление силовикам.


В Белорецке жестоко убили супружескую пару

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Белорецк происшествия убийство
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