Экс-бойцы ЧВК устроили кровавую расправу над бизнесменом в Белорецке

00:06, 08 дек 2024

Жестокое убийство предпринимателя и его супруги произошло в Белорецке. По данным «Честного репортажа», преступниками оказались бывшие сотрудники частной военной компании "Вагнер".

Станислав и Василий подрабатывали у местного бизнесмена Олега Полетавкина. Из-за небольшого денежного долга решили ограбить дом работодателя. Но план пошёл наперекосяк — хозяин внезапно вернулся вместе с женой.

Грабители действовали с особой жестокостью: супругу предпринимателя забили прикладом, а его самого застрелили. При задержании оказали сопротивление силовикам.





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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео