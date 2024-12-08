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В Белорецке грабители убили работодателей и пытались скрыться на их машине

В Белорецке грабители убили работодателей и пытались скрыться на их машине

12:00, 08 дек 2024

Дикая история разворачивалась 7 декабря в башкирском селе Ишля под Белорецком — двое работяг хладнокровно расправились с семейной парой, у которой работали. Их задержали на угнанной Toyota.

Всё началось с того, что местный житель забил тревогу — пропали тесть с тёщей, а в их доме кровь и бардак, сообщает "Подслушано Белорецк". Да ещё и автомобиль пропал — Toyota Hilux как сквозь землю провалилась.

Полицейские быстро нашли тела — они лежали у реки недалеко от села, упакованные в мешки. А потом картина преступления начала складываться как пазл.

Оказалось, что накануне два работника — 49-летний мужчина из Свердловской области и его 36-летний приятель из Кемерово — решили подзаработать. План был простой: дождаться, когда хозяин, местный бизнесмен, отправится за сеном, и ограбить дом. Но что-то пошло не так.

Сначала убили хозяйку — ударили обухом топора по голове. Потом спокойно вынесли два ружья, деньги и всё ценное. А когда хозяин вернулся — застрелили из его же оружия.

Тела погрузили в машину жертв и вывезли к реке. Думали, концы в воду — и привет. Но не тут-то было. Правоохранители их взяли тёпленькими в Иглинском районе. При задержании пришлось стрелять, но обошлось без жертв.

Сейчас следователи работают с подозреваемыми, собирают улики и допрашивают свидетелей.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Белорецк происшествия убийство
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