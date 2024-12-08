В Нефтекамске произошел пожар на деревообрабатывающем предприятии
12:50, 08 дек 2024
На производстве в Нефтекамске сегодня было жарко — и не от трудового энтузиазма. Крупный пожар вспыхнул на местном деревообрабатывающем предприятии, подняв на ноги все экстренные службы города.
Тринадцать огнеборцев на четырёх спецмашинах прибыли на место ЧП, сообщает "Новости Нефтекамска". В дыму нашли рабочего — 38-летний рабочий получил ожоги и надышался угарным газом. Медики сразу же увезли его в больницу. Состояние — тяжёлое, но врачи делают всё возможное.
Пожарные справились с огнём, но вопрос — что стало причиной возгорания — пока остаётся открытым. Эксперты выясняют причины.
- Ранее пожилая жительница города лишилась всех сбережений из-за лжеброкеров.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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