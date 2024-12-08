«Думал проскочить»: под Уфой пенсионер погиб под колёсами китайского авто

14:44, 08 дек 2024

ДТП под Уфой случилось сегодня утром, 8 декабря, на трассе Уфа-Чишмы. Пожилой мужчина решил перебежать дорогу на красный — и поплатился жизнью.

За рулём Geely Monjaro была 46-летняя автоледи, пишет сообщество "Происшествия в Уфе". Она не успела среагировать, когда пешеход внезапно появился на проезжей части. От сильного удара мужчину отбросило на несколько метров.

Прибывшие медики только констатировали смерть. Личность погибшего до сих пор не установлена — никаких документов при нём не нашли. На вид дедушке около 70 лет.

Сейчас на месте работают оперативники. Выясняют все детали случившегося.

Ранее мы писали о том, что в деревне Вавилово под Уфой сгорел частный дом: есть жертвы.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ