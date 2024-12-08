В Белорецке убийцы фермера и его жены попросились на СВО

20:49, 08 дек 2024

Суд Белорецка отправил за решётку двух работяг, расправившихся со своими работодателями — семьёй фермеров. Станислав и Василий К. проведут ближайшие два месяца в СИЗО, сообщает "Подслушано Белорецк".

В суде парни неожиданно выступили с заявлением — попросились на спецоперацию. Видимо, решили, что там смогут искупить преступление. Но сначала им придётся ответить по всей строгости закона — обвинения предъявлены по статьям "убийство" и "грабёж".

А дело было так: работники фермы решили поживиться добром хозяев. Расправились с 59-летним фермером и его женой, вскрыли сейф и забрали целый арсенал — два карабина, пару охотничьих ружей и боеприпасы. На десерт прихватили хозяйский "Хайлюкс" и были таковы.

Но далеко уйти не удалось — оперативники быстро вычислили и задержали беглецов. Теперь вместо работы в полях их ждёт казённый дом.

Ранее мы писали о том, что в Белорецке грабители убили работодателей и пытались скрыться на их машине.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео