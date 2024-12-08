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Убитых в Белорецке супругов похоронят в родном селе

Убитых в Белорецке супругов похоронят в родном селе

21:07, 08 дек 2024

В Белорецке жители села Ишля готовятся к похоронам двух земляков. Сегодня стало известно, что прощание с Олегом и Валентиной П., погибших от рук двух рабочих, пройдет 9 декабря, сообщает "Новости Белорецка".

Преступление произошло из-за мелкого долга. Двое работников, регулярно помогавших по хозяйству, решили поживиться в доме супругов. План сорвался — хозяева неожиданно вернулись. Незваные гости схватились за ружьё: Олега застрелили на месте, его жену забили прикладом.

Убийцы попытались замести следы — тела супругов выбросили у водоёма и скрылись на машине погибших. Далеко уйти не удалось — в тот же день их задержали в соседнем Иглинском районе.

В Белорецке грабители убили работодателей и пытались скрыться на их машине

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Белорецк происшествия убийство
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