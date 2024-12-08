В Уфе на улице Революционной произошел хлопок газа
21:15, 08 дек 2024
В Уфе в пятиэтажке на улице Революционной произошел хлопок газа — жильцы в шоке, но живы. Без паники: пожара нет, дом цел, сообщили "Новости Уфы" в МЧС по РБ.
Инцидент произошел на четвёртом этаже. Стёкла разлетелись вдребезги — и в окнах, и в межкомнатной двери. Спасатели быстро эвакуировали 20 человек, включая пятерых детей.
Экстренные службы перекрыли газ в злополучной квартире. Сейчас выясняют, что там пошло не так. Главное — никто не пострадал.
- Ранее мы писали о том, что в Уфе откроются сразу три резиденции Деда Мороза.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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