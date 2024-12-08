Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе на улице Революционной произошел хлопок газа

В Уфе на улице Революционной произошел хлопок газа

21:15, 08 дек 2024

В Уфе в пятиэтажке на улице Революционной произошел хлопок газа — жильцы в шоке, но живы. Без паники: пожара нет, дом цел, сообщили "Новости Уфы" в МЧС по РБ.

Инцидент произошел на четвёртом этаже. Стёкла разлетелись вдребезги — и в окнах, и в межкомнатной двери. Спасатели быстро эвакуировали 20 человек, включая пятерых детей.

Экстренные службы перекрыли газ в злополучной квартире. Сейчас выясняют, что там пошло не так. Главное — никто не пострадал.

  • Ранее мы писали о том, что в Уфе откроются сразу три резиденции Деда Мороза.
В Янауле в квартире на 5 этаже произошел хлопок газа

Читайте также:

В Янауле в квартире на 5 этаже произошел хлопок газа
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Уфа происшествия хлопок газа
Читайте также

В Янауле в квартире на 5 этаже произошел хлопок газа
Происшествия в Башкирии
В Янауле в квартире на 5 этаже произошел хлопок газа
В Башкирии в жилом доме произошел взрыв бытового газа (ВИДЕО)
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в жилом доме произошел взрыв бытового газа (ВИДЕО)
Выбило окно и двери: в Башкирии произошел взрыв в квартире жилого дома
Происшествия в Башкирии
Выбило окно и двери: в Башкирии произошел взрыв в квартире жилого дома
В квартире лопнули окна: в Уфе при пожаре погиб мужчина
Происшествия в Башкирии
В квартире лопнули окна: в Уфе при пожаре погиб мужчина


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok