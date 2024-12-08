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В Нуримановском районе Башкирии на Павловке застряли рыбаки

В Нуримановском районе Башкирии на Павловке застряли рыбаки

21:37, 08 дек 2024

Зимняя рыбалка чуть не обернулась ловушкой для трёх рыбаков на Павловском водохранилище в Нуримановском районе Башкирии. Их лодку взял в плен внезапно образовавшийся лёд, сообщила "Подслушано Красная Горка".

Компания решила порыбачить на стеклопластиковой лодке в одном из заливов. Но природа приготовила сюрприз — за ночь температура резко упала, и водоём затянуло льдом. Рыбаки оказались в западне посреди водохранилища.

На помощь отправили спасателей Госкомитета РБ по ЧС республики на судне-амфибии. Операция прошла успешно — всех троих доставили на базу отдыха целыми и невредимыми.

  • Ранее мы писали о том, что житель Нуримановского района до смерти забил пенсионерку табуреткой.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: Нуримановский район происшествия спасение
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