В Уфе подросток-мигрант избил инвалида за простое замечание
22:47, 08 дек 2024
Дикая история из Уфы — 17-летний приезжий парень жестоко избил местного жителя с инвалидностью. Всё из-за обычного замечания о поведении в общественном месте, сообщает "Новости Уфы и Башкортостана в контакте".
Случилось это 3 декабря. Уфимец просто попросил подростка вести себя потише. В ответ тот слетел с катушек — набросился на мужчину и начал бить его по голове.
Пострадавший сразу обратился в полицию. Подростка быстро нашли и задержали. Дело приняло серьёзный оборот — им заинтересовался лично глава СК Александр Бастрыкин. Теперь молодому агрессору светит реальный срок.
- Ранее в Уфе на улице Революционной произошел хлопок газа.
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Автор: Семен Подгорный
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