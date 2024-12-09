Смертельное ДТП в Туймазах: погиб 13-летний подросток
09:38, 09 дек 2024
Ночью 9 декабря в башкирском городе Туймазы произошла авария на улице Фабричной. "Десятка" с тремя подростками потеряла управление и перевернулась. За рулём находился 17-летний парень, сообщает МЧС по РБ.
Спасатели, прибывшие на место ДТП, извлекли из искорёженного автомобиля тело 13-летнего пассажира. Водитель и ещё один пассажир 15 лет выжили, но получили серьёзные травмы. Сейчас они находятся под наблюдением врачей, сообщает "Подслушано Туймазы в контакте".
Следователи выясняют, как несовершеннолетний оказался за рулём и что стало причиной аварии. О происшествии уже доложили детскому омбудсмену и в Минобразования Башкирии.
- Ранее мы писали о том, что в Туймазах жильцы разваливающегося общежития достучались до Бастрыкина.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Видео: ГАИ по РБ
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