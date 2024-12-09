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В Туймазах подросток из детдома погиб за рулём угнанной «десятки»

В Туймазах подросток из детдома погиб за рулём угнанной «десятки»

14:03, 09 дек 2024

9 декабря ночная прогулка трёх подростков в Туймазах закончилась страшной аварией. Тринадцатилетний воспитанник детского дома разбился насмерть, угнав автомобиль ВАЗ-2110. Двое его друзей сейчас в больнице, сообщает "Новости Туймазы в контакте".

Соблазн оказался сильнее здравого смысла — подростки заметили «десятку» с ключом в замке зажигания. Тринадцатилетний сирота, недолго думая, запрыгнул за руль. Его приятели 15-ти и 17-ти лет составили ему компанию.

Недетское развлечение привело к страшным последствиям. На одном из поворотов юный водитель потерял контроль над машиной — автомобиль перевернулся. Для самого младшего участника поездки она стала последней — он скончался на месте аварии.

Его товарищей с травмами средней тяжести экстренно доставили в больницу. Врачи борются за их жизни.

Прокуратура уже взялась за расследование трагического инцидента. В ведомстве намерены проверить, как в регионе исполняется законодательство о профилактике детской безнадзорности. Особое внимание уделят работе детского дома, где воспитывался погибший подросток.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Туймазы происшествия аварии
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