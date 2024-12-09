«Держали в ящике и не кормили»: в Уфе спасли истощённого младенца от горе-родителей

15:00, 09 дек 2024

Шокирующий случай произошёл в Уфе. 19-летние родители несколько месяцев издевались над собственным ребёнком, оставляя его без еды, одежды и элементарного ухода, сообщает "Новости Уфы".

Малыша обнаружили в ужасающих условиях — он находился в обычном ящике от кроватки, часто без одежды, в холодной квартире. Единственным "компаньоном" младенца была собака, с которой его регулярно оставляли наедине. Горе-мамаша даже не считала нужным показывать ребёнка врачам.

Спасти кроху удалось благодаря бдительности тёти — сестры отца малыша. Именно она забила тревогу и обратилась в правоохранительные органы. Следователи, прибывшие на место, были поражены увиденным.

Сейчас оба родителя задержаны. Матери уже предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего. Её молодой супруг также проходит по делу — с ним работают следователи.

Малыша передали под временную опеку бабушке. Врачи борются за его здоровье — из-за многомесячных издевательств ребёнок серьёзно отстаёт в развитии и страдает от истощения.

Ранее в Уфе успешно провели первую операцию по коррекции органов малого таза.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео СК Башкирии