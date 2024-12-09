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В Бирском районе Башкирии мужчина получил ожоги, пытаясь потушить горящие баню и дом

В Бирском районе Башкирии мужчина получил ожоги, пытаясь потушить горящие баню и дом

15:07, 09 дек 2024

Житель башкирской деревни Бекмурзино в Бирском районе Башкирии едва не поплатился жизнью за попытку спасти свое имущество от пожара. Пламя охватило всё домовладение на улице Школьной — загорелись баня, дом из бревен и хозпостройки, сообщает МЧС по РБ.

59-летний сельчанин, увидев пожар, бросился тушить огонь самостоятельно. Результат — серьезные ожоги груди, спины и лица. Мужчину экстренно доставили в больницу.

Стихия уничтожила 73 квадратных метра построек. Специалисты МЧС начали расследование причин возгорания.

  • Ранее "Подслушано Бирск" сообщало о массовой аварии: на трассе Уфа-Янаул девять человек оказались в больнице после столкновения легковушек.
В Нефтекамске произошел пожар на деревообрабатывающем предприятии

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Бирский район происшествия пожар Бекмурзино
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