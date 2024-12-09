В Уфе учитель математики силой вывел школьника из класса

21:48, 09 дек 2024

На уроке математики в Уфе произошла потасовка между учителем и учеником. Педагог применил борцовский приём к восьмикласснику, который во время урока гонял по полу радиоуправляемую машинку, сообщает сообщество "Происшествия в Уфе".

Школьник игнорировал замечания и отказывался покидать класс. В какой-то момент учитель не выдержал — скрутил подростка и вывел из кабинета. Весь инцидент попал на видео благодаря однокласснику, который тайком снимал на телефон.

Запись с потасовкой моментально разлетелась по школьному чату. В районном отделе образования уже начали разбираться в ситуации. Всему классу провели лекцию о запрете телефонов на уроках, а участников инцидента ждёт серьёзный разговор на совете профилактики.

Ранее школьный пранк в Башкирии закончился уголовкой.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео