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В Уфе учитель математики силой вывел школьника из класса

В Уфе учитель математики силой вывел школьника из класса

21:48, 09 дек 2024

На уроке математики в Уфе произошла потасовка между учителем и учеником. Педагог применил борцовский приём к восьмикласснику, который во время урока гонял по полу радиоуправляемую машинку, сообщает сообщество "Происшествия в Уфе".

Школьник игнорировал замечания и отказывался покидать класс. В какой-то момент учитель не выдержал — скрутил подростка и вывел из кабинета. Весь инцидент попал на видео благодаря однокласснику, который тайком снимал на телефон.

Запись с потасовкой моментально разлетелась по школьному чату. В районном отделе образования уже начали разбираться в ситуации. Всему классу провели лекцию о запрете телефонов на уроках, а участников инцидента ждёт серьёзный разговор на совете профилактики.

В Башкирии учитель избил школьника линейкой

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия инцидент в школе
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