Первый день на стройке стал последним: в Уфе разнорабочий сорвался с высоты

21:56, 09 дек 2024

В Уфе произошел несчастный случай на стройплощадке нового жилого комплекса. 43-летний разнорабочий погиб, упав в шахту с 18-метровой высоты. Мужчина лишь на днях устроился на работу, сообщает портал "Происшествия Башкортостан".

Камеры наблюдения зафиксировали момент ЧП — около 19:00 рабочий вернулся на объект после окончания смены. Он поднялся на шестой этаж и попытался обойти монолитную конструкцию у края здания. Один неверный шаг — и мужчина сорвался вниз. От полученных травм он скончался на месте.

По данным Гострудинспекции, погибший успел только пройти инструктаж по технике безопасности. После обеда его отправили на верхний этаж убирать инструменты. Трагедия произошла уже после того, как бригада покинула объект.

Проверка показала грубые нарушения безопасности на стройке — отсутствовали защитные сетки и ограждения. Хотя генподрядчик передал необходимое оборудование субподрядчику еще в июле, его так и не установили.

Ранее в Уфе учитель математики силой вывел школьника из класса.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Гострудинспекция РБ