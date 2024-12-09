В Кармаскалинском районе Башкирии семейные посиделки переросли в поножовщину
22:07, 09 дек 2024
Кровавая разборка произошла в Кармаскалинском районе Башкирии — младший брат отправил старшего на больничную койку после совместной пьянки, сообщает пресс-службе МВД по РБ.
Всё началось с обычных посиделок. 32-летний мужчина распивал спиртное в квартире своего 34-летнего брата. Когда градус веселья достиг пика, младший решил сесть за руль. Старший попытался образумить родственника — не вышло.
Словесная перепалка быстро переросла в драку. В пылу конфликта младший схватился за нож и вонзил его в живот родственнику. Пострадавшего экстренно доставили в больницу, сообщает портал "Подслушано Кармаскалы".
Полиция быстро вычислила и задержала подозреваемого. На допросе тот во всём сознался. Теперь ему светит уголовное дело.
- Ранее мы писали о том, что жительница Кармаскалинского района попалась на удочку телевизионных мошенников-экстрасенсов.
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Автор: Семен Подгорный
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