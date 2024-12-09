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В Уфе 9-месячного мальчика, доведенного родителями до истощения, возьмет под опеку тетя

В Уфе 9-месячного мальчика, доведенного родителями до истощения, возьмет под опеку тетя

22:16, 09 дек 2024

Девятимесячного мальчика, которого родители довели до истощения, приютила тётя — сестра его отца Ксения. Она уже прошла с ним все необходимые обследования и готовится к длительному процессу реабилитации, сообщает «Честный репортаж».

"С рождения мать говорила, что он ей не нужен", — рассказала Ксения источнику.

Женщина намерена оформить полную опеку над племянником.

Напомним, шокирующая история всплыла после того, как выяснилось, что молодые родители регулярно оставляли младенца одного, не заботясь о его здоровье. 28-летнюю мать уже отправили в СИЗО на два месяца — в отношении неё возбуждено уголовное дело, сообщает "БашДТП".

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео "Честно говоря"
Теги: Уфа
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