Пара сожителей из Ишимбая превратила квартиру в наркопритон

22:27, 09 дек 2024

Полиция накрыла наркопритон в жилом доме на улице Губкина в Ишимбае. Парочка сожителей целый год принимала у себя клиентов, желающих «оторваться». Хозяева квартиры не только предоставляли помещение, но и обустроили его всем необходимым для изготовления и употребления запрещённых веществ, сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ порталу "Новости Ишимбая".

Схема работала просто — посетители приносили с собой наркотики, а радушные хозяева обеспечивали место и инвентарь. Продолжалось это с марта прошлого года, пока не нагрянули оперативники.

На допросе парочка во всём созналась. Теперь им светит статья за организацию притона группой лиц по сговору. Дело уже в суде.

Ранее мы писали о том, что в Ишимбае молодой водитель погиб в аварии с КАМАЗом.

Автор: Семен Подгорный