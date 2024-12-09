Пара сожителей из Ишимбая превратила квартиру в наркопритон
22:27, 09 дек 2024
Полиция накрыла наркопритон в жилом доме на улице Губкина в Ишимбае. Парочка сожителей целый год принимала у себя клиентов, желающих «оторваться». Хозяева квартиры не только предоставляли помещение, но и обустроили его всем необходимым для изготовления и употребления запрещённых веществ, сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ порталу "Новости Ишимбая".
Схема работала просто — посетители приносили с собой наркотики, а радушные хозяева обеспечивали место и инвентарь. Продолжалось это с марта прошлого года, пока не нагрянули оперативники.
На допросе парочка во всём созналась. Теперь им светит статья за организацию притона группой лиц по сговору. Дело уже в суде.
- Ранее мы писали о том, что в Ишимбае молодой водитель погиб в аварии с КАМАЗом.
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Автор: Семен Подгорный
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