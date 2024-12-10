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Рейс Azur Air подал сигнал бедствия перед посадкой в Уфе

Рейс Azur Air подал сигнал бедствия перед посадкой в Уфе

09:59, 10 дек 2024

Настоящий триллер разыгрался вчера вечером в небе над Уфой. Лайнер Azur Air, набитый отдохнувшими туристами из тайского Утапао, заставил поволноваться и диспетчеров, и пассажиров, сообщает "БашДТП".

Boeing 767 внезапно включил сигнал SOS прямо перед посадкой в башкирской столице. А потом и вовсе пропал с радаров.

Две часа весь аэропорт был на ушах. Рейс ZF2828 кружил где-то в небе, а на земле все гадали — что же случилось на борту?

Развязка наступила в 22:10 — Боинг наконец-то приземлился. Что там произошло на самом деле — молчат все: и аэропорт, и перевозчик, и даже Flightradar.

Главное, что 400 туристов теперь дома. А причина переполоха так и остается загадкой.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия авиаинцидент
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