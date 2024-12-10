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Смертельное ДТП в Дуванском районе Башкирии: водитель погиб при опрокидывании Datsun

Смертельное ДТП в Дуванском районе Башкирии: водитель погиб при опрокидывании Datsun

10:18, 10 дек 2024

9 декабря смертельная авария произошла в Дуванском районе Башкирии. На первом километре трассы Сикияз-Семериковка автомобиль вылетел с дороги и перевернулся, сообщили в республиканской ГАИ.

За рулем находился 42-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина потерял управление. От сильного удара водитель погиб на месте до приезда медиков.

Правоохранители сейчас работают на месте ЧП, устанавливая все детали аварии.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Дуванский район аварии
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