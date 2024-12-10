Смертельное ДТП в Дуванском районе Башкирии: водитель погиб при опрокидывании Datsun

10:18, 10 дек 2024

9 декабря смертельная авария произошла в Дуванском районе Башкирии. На первом километре трассы Сикияз-Семериковка автомобиль вылетел с дороги и перевернулся, сообщили в республиканской ГАИ.

За рулем находился 42-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина потерял управление. От сильного удара водитель погиб на месте до приезда медиков.

Правоохранители сейчас работают на месте ЧП, устанавливая все детали аварии.

Ранее портал "Подслушано Месягутово" сообщал о том, что в реке Юрюзань найдено тело утонувшего.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ