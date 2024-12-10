Смертельное ДТП в Дуванском районе Башкирии: водитель погиб при опрокидывании Datsun
10:18, 10 дек 2024
9 декабря смертельная авария произошла в Дуванском районе Башкирии. На первом километре трассы Сикияз-Семериковка автомобиль вылетел с дороги и перевернулся, сообщили в республиканской ГАИ.
За рулем находился 42-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина потерял управление. От сильного удара водитель погиб на месте до приезда медиков.
Правоохранители сейчас работают на месте ЧП, устанавливая все детали аварии.
- Ранее портал "Подслушано Месягутово" сообщал о том, что в реке Юрюзань найдено тело утонувшего.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в аварии с грузовиком погиб 63-летний водитель автомобиля
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в страшной аварии погиб 43-летний водитель Киа Рио
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в жесткой аварии погибла управлявшая автомобилем 62-летняя пенсионерка
Происшествия в Башкирии
В Башкирии столкнулись легковушка и грузовик: один человек погиб