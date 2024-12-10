Движение грузовиков и автобусов ограничено в 10 районах Башкирии
10:30, 10 дек 2024
Непогода внесла коррективы в транспортное сообщение Башкирии. С 10 утра введены серьёзные ограничения на дорогах северной части региона — большегрузам и пассажирским автобусам проезд закрыт, сообщает портал "Новости республики Башкортостан".
По данным дорожников, стихия затронула сразу 10 районов. Ограничения коснулись трёх крупных трасс:
- Магистраль Уфа-Янаул перекрыта на участках, проходящих через Благовещенский, Бирский, Мишкинский, Бураевский, Калтасинский и Янаульский районы
- Трасса Бирск-Сатка закрыта в Бирском, Мишкинском, Караидельском, Дуванском и Кигинском районах
- Дорога Бураево-Куеда недоступна на территории Бураевского и Балтачевского районов.
Когда возобновится движение — пока неизвестно. Дорожные службы обещают сообщить об этом дополнительно.
- Ранее мы писали о смертельном ДТП в Дуванском районе Башкирии: водитель погиб при опрокидывании Datsun.
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Автор: Семен Подгорный
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