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Движение грузовиков и автобусов ограничено в 10 районах Башкирии

Движение грузовиков и автобусов ограничено в 10 районах Башкирии

10:30, 10 дек 2024

Непогода внесла коррективы в транспортное сообщение Башкирии. С 10 утра введены серьёзные ограничения на дорогах северной части региона — большегрузам и пассажирским автобусам проезд закрыт, сообщает портал "Новости республики Башкортостан".

По данным дорожников, стихия затронула сразу 10 районов. Ограничения коснулись трёх крупных трасс:

  • Магистраль Уфа-Янаул перекрыта на участках, проходящих через Благовещенский, Бирский, Мишкинский, Бураевский, Калтасинский и Янаульский районы
  • Трасса Бирск-Сатка закрыта в Бирском, Мишкинском, Караидельском, Дуванском и Кигинском районах
  • Дорога Бураево-Куеда недоступна на территории Бураевского и Балтачевского районов.

Когда возобновится движение — пока неизвестно. Дорожные службы обещают сообщить об этом дополнительно.

  • Ранее мы писали о смертельном ДТП в Дуванском районе Башкирии: водитель погиб при опрокидывании Datsun.
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Автор: Семен Подгорный
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